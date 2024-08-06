«Ювентус» готов предложить 45 миллионов евро + своего форварда за Копмейнерса

Туринский «Ювентус» ищет способ провернуть трансфер полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты». Напомним, за нидерландского хавбека требуют 60 миллионов евро компенсации.

По информации от Tuttosport, «старая синьора» готова раскошелиться только на 45 миллионов евро, но руководство также хочет включить в сделку своего нападающего Аркадиуша Милика. «Аталанте» нужен новый форвард после того, как Джанлука Скамакка выбыл на 5-6 месяцев из-за травмы крестообразных связок колена. «Ювентус» надеется, что этот фактор заставит «Аталанту» принять предложение по Копмейнерсу.

В прошлом сезоне 26-летний Тён отметился 12 голами и 5 ассистами в итальянской Серии А.