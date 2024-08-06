​Тареми: «Если бы не футбол, я бы стал следователем»

Иранский нападающий Мехди Тареми перебрался в миланский «Интер», где активно общается с новой для себя прессой и отвечает на все вопросы. В том числе и на нетривиальные - например, его спросили, кем он хотел бы быть, не получись у него футбольной карьеры. Оказалось, Тареми подумывал о деятельности следователя.

- Если бы не футбол, то я, скорее всего, стал бы полицейским, а точнее - следователем, - цитирует слова игрока pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа. В первом туре миланскому «Интеру» предстоит сыграть в гостях с «Дженоа».