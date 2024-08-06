Бремер: «Я отказал топ-клубам, так как уже нахожусь в большой команде»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, почему решил подписать новый контракт со своим клубом. Напомним, в это трансферное окно бразильцем интересовался английский «Ливерпуль».

«Я отказал топ-клубам, так как уже нахожусь в большой команде. Я выступаю за «Ювентус» и принял решение остаться здесь. Тьяго Мотта убедил меня остаться. Он очень амбициозный тренер. Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших вещей. Я действительно верю в новый проект «Ювентуса», – заявил Бремер в интервью официальному сайту «старой синьоры».

Бремер перебрался в «Ювентус» летом 2022 года из «Торино».