«Ювентус» может обменять Кьезу на Эль-Шаарави

Туринский «Ювентус» может провернуть обмен с «Ромой». По информации от Tuttosport, «джаллоросси» предложили «старой синьоре» определённую сумму денег и своего нападающего Стефана Эль-Шаарави за Федерико Кьезу.

Отметим, что в услугах Кьезы также заинтересован миланский «Интер», который готов отправить в «Ювентус» Давиде Фраттези в качестве обмена. Федерико пока не определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры.

У Кьезы в настоящий момент остаётся год по контракту с «Ювентусом», поэтому «старая синьора» открыта к продаже итальянца, ведь через год он может покинуть команду бесплатно.