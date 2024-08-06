«Ювентус» проведёт переговоры с нападающим «Порту», который оценивается в 30 миллионов евро

Туринский «Ювентус» хочет провернуть трансфер нападающего «Порту», который оценивается в сумму чуть более 30 миллионов евро. Речь идёт о 26-летнем бразильце Вендерсоне Галено.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, представители «старой синьоры» сегодня встретятся с агентом Галено для обсуждения условий контракта. Если всё пройдёт гладко, «Ювентусу» останется лишь согласовать сумму компенсации с руководством «Порту».

В последнем розыгрыше чемпионата Португалии Галено отметился 9 голами и 7 результативными передачами в 31 матче. Ранее бразильский футболист выступал за «Брагу».