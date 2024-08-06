​Тонелли одобряет приобретение Мораты

Лоренцо Тонелли, бывший защитник Серии А и итальянской сборной, прокомментировал приобретение «Миланом» Альваро Мораты. Испанский нападающий покинул мадридский «Атлетико».

- Очень быстрый парень. Только увидел его - и он уже в другом месте. Очень корректный на поле. Мы с ним сражались, признаю, я иногда бил его по ногам, он всегда очень спокойно на это реагировал. Наверное, единственный нападающий, который не оскорблял в ответ на грубость, - цитирует слова Тонелли pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует шестнадцатого августа.