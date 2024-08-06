​Гаттузо: «Кто я такой, чтобы комментировать игру Ракитича?»

«Хайдук» Дженнаро Гаттузо одержал первую победу в сезоне, команда итальянского специалиста забила два гола в ворота «Славена» в первом туре начавшегося чемпионата Хорватии. Важную роль в этом сыграл 36-летний Иван Ракитич - бывший обладатель Лиги чемпионов в составе «Барселоны». Гаттузо полон уважения к ветерану хорватского футбола:

- Я доволен игрой Ракитича, кто я, чтобы комментировать выступление такого футболиста?! У него славная карьера за плечами. Он тренировался, готовился, и сыграл должным образом, - цитирует слова Гаттузо derbyderbyderby.it.

Гаттузо возглавил «Хайдук» в июне.