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Бремер рассказал, как меняется «Ювентус» при Мотте

06 Августа 2024 • 03:47 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Футболист «Ювентуса» Глейсон Бремер поделился мнением о новом главном тренере команды Тьяго Мотте.

В понедельник клуб объявил о продлении контракта с бразильцем. Центральный защитник заключил с «бьянконери» соглашение, рассчитанное до 2029 года.

«Я отказался от вариантов с другими клубами, потому что уже выступаю в большом клубе. Мотта убедил меня, он амбициозен, и я думаю, что вместе мы добьёмся успехов. Я верю в новый проект «Ювентуса».

Я считаю, что команда стала более сплочённой. Дело не в том, что этого не было раньше, просто сейчас мы выглядим организованнее.

Мотта – отличный тренер. Мы много работаем над физикой. Кто-то думает, что при новом тренере мы занимаемся только с мячом, но это не так. От нас требуется быть на высоте во всём. По нашим тренировкам и товарищеским матчам уже видно, что мы играем агрессивнее, чем раньше», – сказал в беседе с La Gazzetta dello Sport Бремер.

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