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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Ювентуса» Бремер назвал фаворита Серии А

06 Августа 2024 • 03:17 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, кого считает главным претендентом на скудетто в новом сезоне.

В прошедшей кампании чемпионство завоевал «Интер», набравший 94 очка. «Милан» и «Ювентус» расположились на второй и третьей строчках, уступив «нерадзурри» 19 и 23 балла соответственно.

«Интер» снова будет фаворитом, но мы надеемся, что в этот раз борьба за титул получится напряжённой», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Бремер, продливший контракт с «Ювентусом» до 2029 года.

В первом туре нового розыгрыша Серии А команда Тьяго Мотты примет на своём поле «Комо». Встреча состоится 19 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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