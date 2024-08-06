Защитник «Ювентуса» Бремер назвал фаворита Серии А

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, кого считает главным претендентом на скудетто в новом сезоне.

В прошедшей кампании чемпионство завоевал «Интер», набравший 94 очка. «Милан» и «Ювентус» расположились на второй и третьей строчках, уступив «нерадзурри» 19 и 23 балла соответственно.

«Интер» снова будет фаворитом, но мы надеемся, что в этот раз борьба за титул получится напряжённой», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Бремер, продливший контракт с «Ювентусом» до 2029 года.

В первом туре нового розыгрыша Серии А команда Тьяго Мотты примет на своём поле «Комо». Встреча состоится 19 августа.