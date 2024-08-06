Названа причина задержки перехода Тодибо в «Ювентус»

В «Ювентусе» надеются в скором времени объявить о подписании центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.

Гранд Серии А уже договорился с игроком о пятилетнем контракте, однако завершить трансфер пока не удаётся – всё дело в требованиях «Ниццы». По данным Sky Sport, французский клуб настаивает на прямой продаже 24-летнего центрбека, в то время как «Ювентус» предпочитает оформить аренду с последующим выкупом. Стороны пытаются найти компромисс.

Стоимость перехода Жан-Клера Тодибо оценивается в 35 млн евро. В прошедшем сезоне француз записал на свой счёт три результативные передачи, отыграв 33 матча за «Ниццу».