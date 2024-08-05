Клуб Серии А нацелился на Марсьяля

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сыграть в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

28-летний футболист попал в сферу интересов «Аталанты». Клуб из Бергамо ищет замену Джанлуке Скамакке, который выбыл до конца года из-за тяжёлой травмы, и француз попал в шорт-лист действующих победителей Лиги Европы.

Антони Марсьяль стал свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании прошедшей кампании. Форвард выступал за «красных дьяволов» на протяжении девяти лет, отметившись 90 забитыми мячами и 47 ассистами в 317 поединках команды во всех турнирах.