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Энрике выступает против перехода в «ПСЖ» звёздного форварда слухи

05 Августа 2024 • 21:52 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не одобряет идею подписания нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Парижане – одни из главных претендентов на нигерийского футболиста, за которого «Наполи» требует порядка 100 млн евро. Тем не менее, как утверждает журналист Djamel, рулевой французского гранда не в восторге от кандидатуры 25-летнего форварда. Испанский наставник считает, что игрок такого плана не впишется в его команду.

В приобретении Виктора Осимхена также заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси». В прошедшей кампании лидер атаки «Наполи» отметился 17 забитыми голами и четырьмя ассистами в 32 матчах всех турниров.

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