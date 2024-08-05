Энрике выступает против перехода в «ПСЖ» звёздного форварда

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не одобряет идею подписания нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Парижане – одни из главных претендентов на нигерийского футболиста, за которого «Наполи» требует порядка 100 млн евро. Тем не менее, как утверждает журналист Djamel, рулевой французского гранда не в восторге от кандидатуры 25-летнего форварда. Испанский наставник считает, что игрок такого плана не впишется в его команду.

В приобретении Виктора Осимхена также заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси». В прошедшей кампании лидер атаки «Наполи» отметился 17 забитыми голами и четырьмя ассистами в 32 матчах всех турниров.