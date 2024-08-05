Центральный защитник Глейсон Бремер подписал новый контракт с туринским «Ювентусом». Теперь соглашение бразильца с «бьянконери» рассчитано на ближайшие пять лет, до лета 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба «Юве».

Бремеру 27 лет, а в «старой синьоре» футболист обороны играет уже на протяжении двух лет – с 2022 года. В Италии же Бремер выступает на протяжении шести лет, до перехода в «Ювентус» бразилец играл четыре года в составе другого туринского клуба – «Торино». Новобранец обошёлся «Юве» в 46 с лишним миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста обороны в 60 млн евро.