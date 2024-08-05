Сразу три футболиста атаки миланского «Интера» получили повреждения. Два из них – летние новички клуба.

Так, из строя выбили нападающие Мехди Тареми и Марко Арнаутович, а также польский полузащитник атаки Пётр Зелиньски.

Арнаутович получил наименее тяжёлую травму и должен вернуться в строй уже через несколько дней. А вот прогноз на восстановление Зелиньски измеряется уже несколькими неделями. Что же касается Тареми, его сроки возвращения в строй пока не известны даже приблизительно.

Меньше, чем через две недели стартует новый футбольный сезон в Италии. 17 августа «нерадзурри» в первом туре сыграют в гостях с «Дженоа». В новом сезоне «Интер» защищает чемпионский титул.

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