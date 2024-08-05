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Чемпионат Италии. Серия А

В миланском «Интере» травмировались сразу три игрока официально

05 Августа 2024 • 19:46 Комментировать

Сразу три футболиста атаки миланского «Интера» получили повреждения. Два из них – летние новички клуба.

Так, из строя выбили нападающие Мехди Тареми и Марко Арнаутович, а также польский полузащитник атаки Пётр Зелиньски.

Арнаутович получил наименее тяжёлую травму и должен вернуться в строй уже через несколько дней. А вот прогноз на восстановление Зелиньски измеряется уже несколькими неделями. Что же касается Тареми, его сроки возвращения в строй пока не известны даже приблизительно.

Меньше, чем через две недели стартует новый футбольный сезон в Италии. 17 августа «нерадзурри» в первом туре сыграют в гостях с «Дженоа». В новом сезоне «Интер» защищает чемпионский титул.

Слухи: «Ювентус» может обменять Кьезу на игрока «Интера»

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович Мехди Тареми Пётр Зелиньски ещё теги
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