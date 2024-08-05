Роке в случае ухода из «Барселоны» хотел бы перейти в итальянский клуб

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от издания Sport, бразилец в случае ухода из команды Ханса-Дитера Флика хотел бы перейти в римский «Лацио».

Если верить источнику, Роке хочет продолжить выступать в Европе, поэтому 19-летний нападающий открыт к переходу в «Лацио». Тем не менее, руководство «Барселоны» ещё не решило, что делать с форвардом в это трансферное окно.

Витор был недоволен игровым временем в «Барселоне» под руководством Хави Эрнандеса. Нападающий успел отметиться двумя голами в последнем розыгрыше чемпионата Испании. Игрок присоединился к «Барселоне» в январе этого года.