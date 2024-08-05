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Бремер близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»

05 Августа 2024 • 13:24 Комментировать

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер близок к тому, чтобы подписать новый контракт со своей командой. По информации от La Gazzetta dello Sports, бразилец должен поставить свою подпись под новым соглашением уже сегодня.

Отмечается, что в новом контракте Бремера уже не будет суммы отступных. Ранее в услугах бразильского защитника был заинтересован английский «Ливерпуль», но мерсисайдцам так и не удалось оформить сделку.

Бремер перебрался в «Ювентус» летом 2022 года из «Торино» за сумму компенсации в районе 40 миллионов евро. «Старая синьора» выиграла гонку за бразильцем у миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер
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