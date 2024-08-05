Скамакка пропустит 6-7 месяцев из-за травмы

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка получил серьёзную травму. Итальянский форвард порвал передние крестообразные связки колена, из-за чего не сможет выйти на поле в ближайшие 6-7 месяцев. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в прошлом сезоне Скамакка был одним из ключевых игроков «Аталанты». В дебютном сезоне итальянец отметился 19 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах. Джанлука помог «Аталанте» финишировать на четвёртом месте в Серии А, дойти до финала Кубка Италии и выиграть Лигу Европы.

25-летний Скамакка перебрался в «Аталанту» прошлым летом из лондонского «Вест Хэма» за 26 миллионов евро.