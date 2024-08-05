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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может обменять Кьезу на игрока «Интера» слухи

05 Августа 2024 • 04:16 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» могут провернуть громкий обмен.

«Старая синьора» выставила на продажу Федерико Кьезу, чей контракт истекает в следующем году. «Интер» – один из претендентов на 26-летнего футболиста сборной Италии, однако платить требуемую сумму «нерадзурри» не готовы. По сообщениям Tuttosport, для упрощения перехода Кьезы в сделку может быть включён полузащитник миланского гранда Давиде Фраттези. Клубы уже работают над обменом.

Портал Transfermarkt одинаково оценивает стоимость Кьезы и Фраттези – по 35 млн евро. При этом контракт 24-летнего хавбека с «Интером» рассчитан ещё на четыре года.

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