Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» могут провернуть громкий обмен.

«Старая синьора» выставила на продажу Федерико Кьезу, чей контракт истекает в следующем году. «Интер» – один из претендентов на 26-летнего футболиста сборной Италии, однако платить требуемую сумму «нерадзурри» не готовы. По сообщениям Tuttosport, для упрощения перехода Кьезы в сделку может быть включён полузащитник миланского гранда Давиде Фраттези. Клубы уже работают над обменом.

Портал Transfermarkt одинаково оценивает стоимость Кьезы и Фраттези – по 35 млн евро. При этом контракт 24-летнего хавбека с «Интером» рассчитан ещё на четыре года.