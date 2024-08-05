Лофтус-Чик: «Мы все верим в Фонсеку»

В итальянском «Милане» в межсезонье произошла смена наставника - Стефано Пиоли, отработав паять лет, ушёл, а его место занял Паулу Фонсека, недавно тренировавший «Рому». Английский полузащитник итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал смену наставника, выразив полную поддержку португальскому спецу.

- Мы все очень хотим выступить лучше, чем в прошлом году. Это совершенно естественное и амбициозное желание. У нас новый тренер, мы верим в него, мы понимаем, чего он хочет и какие у него идеи, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся 17 августа.