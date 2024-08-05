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Чемпионат Италии. Серия А

Лофтус-Чик: «Мы все верим в Фонсеку»

05 Августа 2024 • 03:31 Комментировать

В итальянском «Милане» в межсезонье произошла смена наставника - Стефано Пиоли, отработав паять лет, ушёл, а его место занял Паулу Фонсека, недавно тренировавший «Рому». Английский полузащитник итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал смену наставника, выразив полную поддержку португальскому спецу.

- Мы все очень хотим выступить лучше, чем в прошлом году. Это совершенно естественное и амбициозное желание. У нас новый тренер, мы верим в него, мы понимаем, чего он хочет и какие у него идеи, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся 17 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Рубен Лофтус-Чик ещё теги
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