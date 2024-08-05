​Ибрагимович поздравил Джоковича с олимпийским золотом

Сербский теннисист Новак Джокович ещё раз подтвердил свой экстра-класс, выиграв олимпийское золото в Париже. Его успеху рады не только в самой Сербии, но и в итальянском «Милане», ведь Джокович является большим поклонником клуба. В частности, сербского суперспортсмена поздравил Златан Ибрагимович.

- Simply the best, ты просто лучший, - так, словами Тины Тёрнер, поздравил Джоковича Златан Ибрагимович, который, напомним, также является выходцем с Балкан - его отец родился в Боснии и Герцеговине.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся шестнадцатого августа.