Маккенни хочет зарабатывать 4 млн евро в год

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни продолжает отклонять все предложения.

Руководство «старой синьоры» выставило американского футболиста на продажу, но тот не торопится уходить. По информации журналиста Альфредо Педуллы, хавбек отклоняет все поступающие предложения от других клубов, так как хочет зарабатывать не меньше 4 млн евро в год.

Слухи связывали Уэстона Маккенни с возможным переходом в «Астон Виллу», «Фиорентину», «Эвертон» и «Интер Майами». Контракт игрока с «Ювентусом» истекает в середине следующего года.

В прошедшем сезоне Маккенни отметился десятью ассистами в 38 матчах за «бьянконери».