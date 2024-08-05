​Кефрен Тюрам пояснил, почему выбрал «Ювентус»

Новобранец туринского «Ювентуса» Кефрен Тюрам пояснил, почему выбрал именно этот клуб и будет противостоять своему брату, уже год как выступающему за «Интер».

- Я хотел выступать в Италии, это тактический чемпионат с командами очень высокого уровня. Мне приходится адаптироваться, я впервые в жизни поменял чемпионат. Когда мне было 17, «Ювентус» уже выражал интерес ко мне, и я тогда ещё задался целью попасть в этот клуб. Но сперва я проиграл в «Монако» и «Ницце», - цитирует слова Кефрена Тюрама pianetmailan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует уже 17 августа.