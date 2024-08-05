Итальянский футболист Джакомо Бонавентура заключил договор с «Аль-Шабабом».

Саудовский клуб объявил о подписании 34-летнего хавбека посредством социальных сетей. Бывший игрок «Аталанты», «Милана», «Фиорентины» и сборной Италии поставил подпись под договором, рассчитанным на один год.

Джакомо Бонавентура стал свободным агентом в июле после ухода из «Фиорентины» – цвета «фиалок» полузащитник представлял на протяжении четырёх лет.

По данным итальянских СМИ, в «Аль-Шабабе» Бонавентура будет зарабатывать 4 млн евро в год. В минувшем розыгрыше саудовского чемпионата коллектив из Эр-Рияда финишировал на восьмой строчке.