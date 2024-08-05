«Марсель» подпишет восходящую звезду из «Интера» – названы условия

Атакующий полузащитник миланского «Интера» Валентин Карбони попробует силы в «Марселе».

Французский клуб арендует 19-летнего футболиста за 1 млн евро с возможностью выкупа за 35 млн без учёта бонусов, докладывает инсайдер Николо Скира. Контракт аргентинца будет рассчитан до 2029 года, если «провансальцы» решат его выкупить. В сделке также будет предусмотрена опция обратного трансфера игрока в «Интер» за 40 млн евро.

В ближайшее время Валентин Карбони пройдёт медосмотр и завершит переход в «Марсель».

Прошедший сезон перспективный хавбек атакующего плана провёл в аренде в «Монце» – на его счету два гола и четыре ассиста в 31 матче минувшего розыгрыша Серии А.