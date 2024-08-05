Лофтус-Чик: «Я уже адаптировался»

Год тому назад английский футболист Рубен Лофтус-Чик стал игроком «Милана», ему нравится не только сам клуб, но и город, признанный одним из красивейших в Европе.

- Мне нравятся здания в Милане. Я живу рядом с площадью Дуомо, и в этом городе сразу чувствуется дух истории. К сожалению, мне чуть не хватает моей семьи и моего пса, добермана, который остался с моей мамой. Тем не менее, даже сменив страну, я быстро адаптировался. Мне помогли другие английские игроки, а также те, кто выступал в Англии - как, например, Жиру, - цитирует слова Лофтус-Чика итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.