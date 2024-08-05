​Жиру рассказал, как едва не стал игроком «Интера»

Французский нападающий Оливье Жиру провёл последние три года в «Милане», но сейчас покинул клуб и будет выступать в Северной Америке. В одном из недавних интервью он признался, что вместо «Милана» мог оказаться в другом клубе из этого города - «Интере».

- Любопытно, но в 2020 году я был близок к тому, чтобы стать игроком «Интера». Но судьба распорядилась так, что годом позже я стал игроком «Милана», - цитирует слова Жиру derbyderbyderby.it.

В составе «Милана» Жиру стал чемпионом Италии в 2022 году, а также сыграл в полуфинале Лиги чемпионов годом позже, вылетев, по иронии судьбы, как раз от «Интера».