Аргентинский полузащитник Валентин Карбони подпишет новый трудовой договор с миланским «Интером». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время 19-летний хавбек продлит контракт с «Интером» до июня 2029 года, после чего отправится в аренду в «Марсель». Отмечается, что уже согласована дата прохождения медицинского обследования Карбони во французском клубе.

В прошлом сезоне Карбони появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Стоимость хавбека, по сведениям портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.