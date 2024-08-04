Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлит контракт с Карбони слухи

04 Августа 2024 • 20:19 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Аргентинский полузащитник Валентин Карбони подпишет новый трудовой договор с миланским «Интером». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время 19-летний хавбек продлит контракт с «Интером» до июня 2029 года, после чего отправится в аренду в «Марсель». Отмечается, что уже согласована дата прохождения медицинского обследования Карбони во французском клубе.

В прошлом сезоне Карбони появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Стоимость хавбека, по сведениям портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Валентин Карбони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

26 Июля
06:04
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
24 Июля
03:50
«Интер» близок к договорённости с защитником «Арсенала»
02:09
«Интер» запросил 30 млн евро за молодого аргентинца
20 Июля
01:54
«Интер» нацелился на защитника «Зенита»
17 Июля
06:40
Два гранда Серии А поспорят за звезду «Дженоа» Гудмундссона
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДЖЕНОА ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону» В «Реале» поражены Гюлером «Динамо» сделало заявление по Лещуку «Спартак» решил продать нападающего
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «У Мостового таких много было!»: Царь – о голе Барко со штрафного «Химкам»
Спортивные новости
Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной на Олимпиадах Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Августа
20:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перейдёт в «Милан»
20:19 · Италия. Серия А
«Интер» продлит контракт с Карбони слухи
18:16 · Россия. Премьер-лига
Илич не перейдёт в «Зенит» — известна причина слухи
16:54 · Италия. Серия А
«Интер» готов подписать игрока «Ювентуса»
05:00 · Италия. Серия А
​Побега может стать игроком «Болоньи»
04:49 · Италия. Серия А
​Брат Димарко будет выступать в Серии С
04:12 · Италия. Серия А
Локателли – об игре «Ювентуса»: «Не стоит слишком много говорить о победах»
00:45 · Италия. Серия А
Мотта: «Мы ясно дали понять некоторым игрокам, что они должны найти новый клуб»
00:18 · Италия. Серия А
Мотта подтвердил переговоры по Кьезе с другими клубами
03 Августа
23:50 · Италия. Серия А
Де Росси прокомментировал переход Довбика в «Рому»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не одобряет вариант с арендой в «Челси»
22:43 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Ювентуса» рассматривает варианты в Бундеслиге
21:36 · Италия. Серия А
​Серхио Роберто может оказаться в Риме
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не заинтересован в Кьезе
15:43 · Италия. Серия А
«Милан» и «Рома» могут обменяться нападающими
14:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» поставил крест на полузащитнике
11:06 · Италия. Серия А
Довбик неуважительно высказался о «Жироне» после трансфера в «Рому» 2
11:04 · Англия. Премьер-лига
Итальянский гранд поборется за защитника «Манчестер Юнайтед»
09:47 · Италия. Серия А
Де Хеа предложили известному клубу
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал топ-нападающего - названо имя 2
03:36 · Италия. Серия А
​Ибрагимович прокомментировал переход своего сына в «Милан»
02 Августа
21:44 · Италия. Серия А
Арустамян: Гасперини — непростой тренер, у Миранчука были с ним трудности
21:07 · Италия. Серия А
Трансфер Довбика попал в четвёрку самых дорогих переходов украинских игроков в истории 1
19:31 · Италия. Серия А
Йович — приоритетная трансферная цель Моуринью слухи
18:19 · Италия. Серия А
Довбик — новый игрок «Ромы» официально
Все новости
Рекомендуем