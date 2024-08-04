«Интер» готов подписать игрока «Ювентуса»

Вингер Федерико Кьеза сменит клуб в летнее трансферное окно. Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта накануне сообщил, что Кьеза входит в список тех, кому нужно найти себе новую команду.

Как сообщает издание La Repubblica, 26-летний Кьеза может перейти в другой топ-клуб Серии А – в «Интер». Миланский клуб внимательно следит за ситуацией и даже уже контактировал с окружением футболиста.

Отмечается, что Кьеза очень нравится главному тренеру «Интера» Симоне Индзаги.

Ранее появлялась информация о том, что агент Федерико Кьезы ездил в Лондон на переговоры с двумя клубами Премьер-лиги Англии.