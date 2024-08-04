​Побега может стать игроком «Болоньи»

Итальянский «Милан» активен на трансферном рынке, но не только в плане приобретений - но также и потерь. Одной из них может стать Томмазо Побега, полузащитник команды. При Стефано Пиоли он так и не стал стабильным игроком основного состава, а новый наставник клуба, Паулу Фонсека, и вовсе не особо жалует Томмазо.

И сейчас pianetamilan.it сообщает, что Побега вскоре может стать игроком «Болоньи», которая закончила прошлый сезон на четвёртом месте, но утратила своего наставника Тьяго Мотту - тот перебрался в туринский «Ювентус». Подробности возможной сделки пока что не сообщаются.