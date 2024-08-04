​Брат Димарко будет выступать в Серии С

В то время как Федерико Димарко является одним из лидеров миланского «Интера», его младший брат, Кристиано, выстраивает карьеру в Серии С, третьем по силе дивизионе итальянского футбола. Как стало известно накануне, он подписал контракт с «Алчоне» и проведёт предстоящий сезон именно в этом клубе.

Ранее Кристиано Димарко, младший брат звезды «Интера», выступал в клубе «Губбио». Он играет в основном на левой бровке, и в «Алчоне» считают Димарко-младшего очень перспективным приобретением.

Так ли это, покажет ближайшее будущее. Напомним, что итальянский чемпионат стартует семнадцатого августа.