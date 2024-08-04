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Локателли – об игре «Ювентуса»: «Не стоит слишком много говорить о победах»

04 Августа 2024 • 04:12 Комментировать
Ювентус
...
Атлетико М
11.08 16:00

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли дал интервью после товарищеского матча с «Брестом» (2:2).

«Бьянконери» упустили победу над французским коллективом, пропустив на 83-й минуте.

«Обидно пропускать в концовке, но в целом, думаю, мы провели хороший матч. 

Мы работаем, чтобы побеждать, и тренируемся каждый день именно ради побед, но нужно идти к целям шаг за шагом, не вести слишком много разговоров о победах или чём-то в этом духе. Необходимо смиренно работать изо дня в день – тогда мы увидим результат», – сказал в беседе со Sky Sport Локателли.

11 августа коллектив Тьяго Мотты проведёт контрольную встречу с мадридским «Атлетико».

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ЮВЕНТУС АТЛЕТИКО М
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