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Мотта: «Мы ясно дали понять некоторым игрокам, что они должны найти новый клуб»

04 Августа 2024 • 00:45 Комментировать
Ювентус
2:2
Брест

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта признал, что в клубе рассчитывают побыстрее расстаться с Федерико Кьезой и некоторыми другими игроками.

Новый рулевой «бьянконери» сразу решил, что не будет встраивать итальянца в свою команду – руководство выставило его на продажу. То же самое касается и полузащитника Уэстона Маккенни.

«Все игроки, не вызванные на сегодняшний матч [против «Бреста», 2:2], не являются частью нашего проекта. Мы ясно дали им понять, что они должны как можно скорее найти себе новый клуб. Решение принято. Мы убеждены, что поступаем правильно», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Мотты.

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Евро-Футбол.Ру,
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