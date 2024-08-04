Мотта: «Мы ясно дали понять некоторым игрокам, что они должны найти новый клуб»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта признал, что в клубе рассчитывают побыстрее расстаться с Федерико Кьезой и некоторыми другими игроками.

Новый рулевой «бьянконери» сразу решил, что не будет встраивать итальянца в свою команду – руководство выставило его на продажу. То же самое касается и полузащитника Уэстона Маккенни.

«Все игроки, не вызванные на сегодняшний матч [против «Бреста», 2:2], не являются частью нашего проекта. Мы ясно дали им понять, что они должны как можно скорее найти себе новый клуб. Решение принято. Мы убеждены, что поступаем правильно», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Мотты.