Мотта подтвердил переговоры по Кьезе с другими клубами

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта объяснил причину отсутствия Федерико Кьезы в составе.

Итальянский вингер не был в расположении команды в предсезонной товарищеской встрече с французским «Брестом» (2:2). Предполагается, что «Ювентус» работает над продажей 26-летнего футболиста, интерес к которому проявляют представители Английской премьер-лиги. Теперь сведения о приближающемся уходе Кьезы подтвердил рулевой «старой синьоры».

«Кьеза не был вызван на сегодняшний матч по рыночным причинам», – поведал в послематчевой беседе с журналистами новый наставник «Ювентуса».

По слухам, приобрести Федерико Кьезу намерены лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».