Де Росси прокомментировал переход Довбика в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался о трансфере нападающего Артёма Довбика.

27-летний футболист был подписан римлянами из «Жироны». Стоимость сделки оценивается более чем в 30 млн евро.

«Когда речь идёт о переговорах с игроками, каждый в клубе играет свою роль. Как и любой тренер, я общаюсь с потенциальными новичками – по-другому трансферы не происходят. В случае с Довбиком ключевое влияние оказала его беседа с Дэном Фридкином. Нам нужен был такой футболист. Ему потребуется время, но он уже довольно неплохо освоился.

Приятнее всего то, что все наши новички действительно хотели в «Рому» – они отказались от более выгодных вариантов, сказали «нет» именитым клубам», – цитирует Football Italia де Росси.