​Серхио Роберто может оказаться в Риме

Как мы уже сообщали, Серхио Роберто решил покинуть «Барселону», и одним из возможных направлений для него может оказаться итальянский чемпионат. Им интересуются два римских клуба - «Рома» и «Лацио». Активнее ведёт себя «Рома», которая уже инициировала прямые контакты с окружением игрока, пытаясь выяснить его финансовые запросы.

Наставнику клуба Даниэле де Росси импонирует менталитет игрока, который всю карьеру выступал в «Барселоне» и наверняка сможет принести в «Рому» важный опыт.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся через две недели, семнадцатого августа.