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Чемпионат Италии. Серия А

​Серхио Роберто может оказаться в Риме

03 Августа 2024 • 21:36 Комментировать

Как мы уже сообщали, Серхио Роберто решил покинуть «Барселону», и одним из возможных направлений для него может оказаться итальянский чемпионат. Им интересуются два римских клуба - «Рома» и «Лацио». Активнее ведёт себя «Рома», которая уже инициировала прямые контакты с окружением игрока, пытаясь выяснить его финансовые запросы.

Наставнику клуба Даниэле де Росси импонирует менталитет игрока, который всю карьеру выступал в «Барселоне» и наверняка сможет принести в «Рому» важный опыт.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся через две недели, семнадцатого августа.  


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