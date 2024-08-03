«Милан» и «Рома» могут обменяться нападающими

«Милан» и «Рома» могут устроить обмен на падающими. По информации от Football Italia, «россонери» очень хотят заполучить Тэмми Абрахама. Если верить источнику, команда Паулу Фонсеки ради этого готова отдать «джаллоросси» своего форварда Ноа Окафора, который не очень убедительно провёл дебютную кампанию на «Сан-Сиро».

Напомним, Абрахам присоединился к «Роме» летом 2022 года из лондонского «Челси» за 40 миллионов евро. Большую часть прошлого сезона форвард пропустил из-за травмы крестообразных связок колена. В настоящий момент Абрахам также привлекает внимание со стороны клубов из Английской премьер-лиги.