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«Ювентус» поставил крест на полузащитнике

03 Августа 2024 • 14:39 Комментировать

Полузащитник Уэстон Маккенни возобновил тренировки после отпуска, но при этом занимается отдельно от основной команды «Ювентуса». Об этом на своих страницах рассказывает авторитетный портал Goal.

«Ювентус» принял решение не продлевать контракт с Маккенни – туринцы хотят продать американца до закрытия летнего трансферного окна. Действующее трудовое соглашение 25-летнего игрока рассчитано ещё на сезон – до середины 2025 года.

Ранее слухи связывали Уэстона Маккенни с «Фиорентиной», но камнем преткновения являются высокие финансовые запросы футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает Маккенни в 28 миллионов евро.

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