Довбик неуважительно высказался о «Жироне» после трансфера в «Рому»

Новичок «Ромы» Артём Довбик прокомментировал свой переход из каталонской «Жироны» в итальянский клуб.
«Здесь все будет иначе. «Жирона» - небольшой клуб в Испании, а «Рома» - очень важный клуб в Италии с очень богатой историей. Поэтому все будет по-другому. Знаю, что меня здесь ждет давление, однако в футболе без этого никуда», - передает слова украинского нападающего Mundo Deportivo.
Ранее стало известно, что трансфер Довбика обошелся римскому клубу в 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Артём стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола.
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