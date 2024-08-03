Довбик неуважительно высказался о «Жироне» после трансфера в «Рому»

«Здесь все будет иначе. «Жирона» - небольшой клуб в Испании, а «Рома» - очень важный клуб в Италии с очень богатой историей. Поэтому все будет по-другому. Знаю, что меня здесь ждет давление, однако в футболе без этого никуда», - передает слова украинского нападающего Mundo Deportivo.