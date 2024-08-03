Де Хеа предложили известному клубу

Экс-голкипер сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа был предложен итальянской «Фиорентине», информирует посредством социальных сетей журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, свободный агент выдвинул свои требования «фиалкам». Де Хеа хочет получить двухлетнее трудовое соглашение с зарплатой в размере 2,5 миллиона евро в год. Также в договоре будут предусмотрены бонусные выплаты.

Напомним, что Давид находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. За «Манчестер Юнайтед» вратарь провел 545 поединков, в 190 из которых отстоял на ноль.