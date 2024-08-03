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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович прокомментировал переход своего сына в «Милан»

03 Августа 2024 • 03:36 Комментировать

Сын Златана Ибрагимовича, Максимилиан, будет выступать за «Милан» - естественно, не во взрослой команде, а пока что в детской. Его папаша очень доволен новостями, к которым, надо полагать, он также непосредственно приложил руку, будучи одним из руководителей клуба.

- Как отец, я очень горжусь. У Максимилиана длинная дорога впереди. Носить мою фамилию - это большая ответственность, когда речь идёт о футболе, но он уже доказал, что прекрасно справляется с давлением, у него правильный менталитет, и это самое важное сейчас, - цитирует слова Ибрагимовича-старшего derbyderbyderby.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся 17 августа.  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Максимилиан Ибрагимович ещё теги
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