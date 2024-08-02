Арустамян: Гасперини — непростой тренер, у Миранчука были с ним трудности

Футбольный журналист и блогер Нобель Арустамян высказался о карьере российского хавбека Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

Напомним, текущим летом 28-летний полузащитник перебрался в американский клуб «Атланта Юнайтед».

Арустамян заявил, что ни разу не слышал о претензиях к поведению или мотивации Миранчука. Болельщики и футболисты тепло провожали игрока, его полюбили в Бергамо, отметил журналист.

«С кем бы я ни общался в Италии о Миранчуке – все его хвалили. Да, ему попался непростой тренер Гасперини – с ним возникали сложности. Но Лёха никогда не сдавался, работал, развивался», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Эксперт не стал исключать, что после командировки в МЛС Миранчук вернется в Европу или РПЛ.