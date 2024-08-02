Трансфер Довбика попал в четвёрку самых дорогих переходов украинских игроков в истории

В пятницу «Рома» официально приобрела у «Жироны» лучшего бомбардира прошлого сезона Ла Лиги Артёма Довбика. Украинец обошёлся римлянам в 30,5 млн евро.

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих переходов украинских игроков в истории. Довбик занял в нём четвёртое место. За большие суммы переходили в новые клубы только три игрока украинца, первое место – у Михаила Мудрика из «Челси». Он перешёл в лондонский клуб из «Шахтёра» за 70 млн евро.

На втором месте Андрей Шевченко, который перешёл в «Челси» из «Милана» в сезоне-2006/07 за почти 44 млн евро. Третье место – у Александра Зинченко, его «Арсенал» приобрёл у «Манчестер Сити» перед позапрошлым сезоном за 35 млн.

Довбик — новый игрок «Ромы»