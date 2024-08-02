Нападающий «Милана» Лука Йович может продолжить карьеру в «Фенербахче». Об этом сообщает Topskills Sports UK.

По данным источника, турецкий клуб уже ведет работу по трансферу 26-летнего футболиста. Утверждается, что первое предложение будет направлено «Милану» в ближайшие дни.

Источник отмечает, что Йович является главной трансферной целью наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Йовича с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.