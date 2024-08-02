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Чемпионат Италии. Серия А

Довбик — новый игрок «Ромы» официально

02 Августа 2024 • 18:19 Комментировать
Кальяри
...
Рома
18.08 21:45

Центральный нападающий Артём Довбик перебрался из «Жироны» в «Рому». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба. Подробности сделки не уточняются.

При этом известно, что 27-летний форвард будет выступать под одиннадцатым номером.

По данным СМИ, покупка Довбика обошлась «Роме» в 30,5 млн евро плюс 5,5 млн евро в качестве бонусов. Кроме того, «Жирона» сохранила за собой 10 процентов прав на футболиста.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 25 мячей и стал автором десяти результативных передач.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Рома» сыграет на выезде с «Кальяри».

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