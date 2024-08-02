В «Монце» ответили на вопрос о подписании Дзюбы

Адриано Галлиани, который в «Монце» занимает должность генерального директора, ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы. По словам Галлиани, клуб Серии А не рассматривает такую возможность.

«Дзюба? У нас всё в порядке и без него», - цитирует Галлиани «РБ Спорт».

Артём Дзюба остался без клубной прописки по завершению сезона 2023/2024, когда истёк срок его контракта с «Локомотивом». Через несколько недель нападающий отметит свой 36-й день рождения. Пока непонятно, где Дзюба может продолжить карьеру.

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба забил четыре гола в 26 матчах.