Миранчук ещё не перешёл в «Атланта Юнайтед» - агент пояснил ситуацию

Несколько дней назад клуб «Атланта Юнайтед» объявил о переходе в свои ряды Алексея Миранчука. В пресс-релизе сообщалось, что российский полузащитник заключил контракт до конца 2027 года с опцией продления на сезон. Впрочем, трансфер ещё не оформлен полностью, о чём рассказал агент Миранчука – Вадим Шпинёв.

«Ещё ничего не состоялось! Это только объявили американцы, Лёша находится в Италии и пока ещё тренируется в Италии. Они объявили, но физическая материализация ещё не прошла. Сейчас идёт оформление документов, подготовка всего прочего», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Ранее появлялась информация о том, что трансфер Алексея Миранчука стал самым дорогостоящим в истории МЛС. По неофициальным данным, с учётом бонусных выплат сумма составит 15 миллионов евро.

Агент рассказал о неприятной истории Миранчука в «Аталанте»