Агент рассказал о неприятной истории Миранчука в «Аталанте»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Алексеем Миранчуком, вспомнил о том, как в итальянской «Аталанте» российский футболист пошёл на сокращение заработной платы.

«Полгода назад перед Новым годом спортивный директор и президент «Аталанты» канали Лёшу уговорами о понижении зарплаты с нового сезона. Лёша это воспринял относительно болезненно, но пошёл навстречу клубу. Мне говорили, что итальянцы хуже турков. Получается, что так и есть», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Шпинёв упрекнул руководителей «Аталанты», назвав их людьми, которые не держат своё слово.

Напомним, что несколько дней назад 28-летний Миранчук покинул «Аталанту». Российский полузащитник подписал контракт с «Атланта Юнайтед» из МЛС. Трудовое соглашение Миранчука рассчитано до конца 2027 года и включает в себя опцию возможного продления ещё на один сезон.