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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» будет автоматически продлевать контракты с беременными

02 Августа 2024 • 13:27 Комментировать

«Милан» подал хороший пример другим клубам после изучения статистики от FIFPro. Выяснилось, что только 2% футболисток на четырёх континентах имеют детей. А 47% из опрошенных женщин-игроков заявили, что уйдут из футбола, чтобы создать семью.

Теперь «Милан» объявил о решении поддержать футболисток. В женской команде контракты игроков будут автоматически продлеваться на один год, если в течение последнего сезона по действующему контракту наступила беременность. Финансовые условия контракта останутся прежними.

Также «Милан» обеспечит помощь по уходу за детьми футболисток во время соревнований и другую финансовую поддержку.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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