«Челси» и «Наполи» взяли паузу в переговорах по обмену Лукаку на Осимхена

Лондонский «Челси» и итальянский «Наполи» пока взяли паузу в переговорах по обмену нападающими. Напомним, «партенопеи» готовы отдать своего форварда Виктора Осимхена в обмен на Ромелу Лукаку и 60-70 миллионов евро.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы взяли паузу, чтобы оценить свои финансовые возможности. Если выяснится, что «Челси» может себе позволить выложить большие деньги за Осимхена, обмен вполне может состояться.

Напомним, новый тренер «Наполи» Антонио Конте настаивает на том, что хочет видеть новым нападающим команды именно Ромелу Лукаку. Итальянский специалист успешно работал с бельгийцем во главе миланского «Интера».