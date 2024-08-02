Арнаутович может перейти в «Комо»

35-летний австрийский центрфорвард Марко Арнаутович может перебраться из миланского «Интера» в стан дебютанта Серии А – футбольного клуба «Комо». Об этом рапортует FC Inter 1908.

По данным источника, миланский клуб готов расстаться с опытным футболистом, если за него заплатят порядка пяти миллионов евро. Срок действующего контракта между Арнаутовичем и «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне опытный австриец провел 27 поединков в чемпионате Италии. Форвард записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.